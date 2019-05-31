3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti

Hakimler Savcılar Kurulu’nun yeni kararnamesine göre 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.
31 Mayıs 2019 Cuma 17:01
3 bin 722 hakim ve savının görev yeri değişti. 5 bölge adliye mahkemesi ile 20 ilin başsavcısı değişti.
Ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi.
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