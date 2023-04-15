3 bin 500 engelli öğretmen ataması tercihlerinde son gün!
25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Atama tercihleri bugün sona eriyor.
Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak.
Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlandı.
12 Nisan'da başlayan tercih başvuruları bugün sona erecek.
8 Mayıs tarihinde de 45 bin yeni öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Atanan tüm öğretmenler 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. (İLKHA)
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