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Gündem 3 bin 500 engelli öğretmen ataması tercihlerinde son gün!
Gündem

3 bin 500 engelli öğretmen ataması tercihlerinde son gün!

Yeniakit Publisher
2023-04-15 09:21:00 -
3 bin 500 engelli öğretmen ataması tercihlerinde son gün!

25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Atama tercihleri bugün sona eriyor.

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak.

Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlandı.

12 Nisan'da başlayan tercih başvuruları bugün sona erecek.

8 Mayıs tarihinde de 45 bin yeni öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Atanan tüm öğretmenler 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. (İLKHA)
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