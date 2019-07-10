3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya
- Portekiz'de düzenlenen organizasyonda Lütfi Çenet, bronz madalya elde etti10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:46
ANKARA (AA) - Portekiz'de düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda milli sporcu Lütfi Çenet, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lütfi Çenet, Porto kentinde gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde Hollandalı rakibi Dick Jaspers'a normal süresi 40-40 biten maçta penaltıyla kaybederek Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı.
Milli sporcu, bu derecesiyle dünya sıralamasında 23. basamağa yükseldi.
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