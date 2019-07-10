3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya - Portekiz'de düzenlenen organizasyonda Lütfi Çenet, bronz madalya elde etti



ANKARA (AA) - Portekiz'de düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda milli sporcu Lütfi Çenet, bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lütfi Çenet, Porto kentinde gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde Hollandalı rakibi Dick Jaspers'a normal süresi 40-40 biten maçta penaltıyla kaybederek Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı. Milli sporcu, bu derecesiyle dünya sıralamasında 23. basamağa yükseldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.