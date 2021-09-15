3 bakan görevden alındı! Johnson kabinede revizyona gitti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı bakanlıklarda görev değişikliği giderken Eğitim Bakanı, Adalet Bakanı ve İskan Bakanını görevden aldı.
Johnson hükümetinde ilk kez kabine değişikliğine gidildi. Buna göre Johnson, Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Adalet Bakanı Robert Buckland ile Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick'i görevden aldı.
Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olurken Maliye Bakanı Rishi Sunak ve İçişleri Bakanı Priti Patel ise görevlerini sürdürecek.
Dışişleri Bakanlığı'na ise Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss atandı.
Eğitim Bakanı Williamson, geçtiğimiz yıl okulların kapanması ve yıl sonu sınavlarının organize edilmesi konularında büyük eleştiri almıştı.
Dominic Raab da Afganistan'daki gelişmelere yönelik yaklaşımı nedeniyle eleştirilmişti. Taliban Kabil'i ele geçirmeden önce tatile çıkan Raab'ın, Afgan mevkidaşını tavsiye edilmesine rağmen aramadığı ortaya çıkmıştı.