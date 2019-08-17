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3 aylık tazyik hapsi kaldırılsın

Tedbir nafakası sorumluluğunun nihai karar ile ortadan kalkmasının yeterli olmadığını belirten Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, Adalet Bakanlığının yoksulluk nafakası için 3 aylık tazyik hapsinin ortadan kalkması adına talepte bulunmalarını beklediklerini söyledi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:37
3 aylık tazyik hapsi kaldırılsın

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

İcra Ceza Mahkemesi, tedbir nafakası borcunu ödemeyen adamın, ‘Nafaka hükümlerine uymamak suçundanİcra ve İflas Kanunu’nun 344/1. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına bozulmasını talep etti. Yargıtay 19. Ceza Dairesi, tedbir nafakası sorumluluğunun nihai karar ile ortadan kalktığına karar verdi. Verilen karar memnuniyetle karşılanırken, kararın yetersiz olduğunu dile getiren Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, Adalet Bakanlığının yoksulluk nafakası için 3 aylık tazyik hapsinin ortadan kalkması içinde talepte bulunabileceğini belirtti.

“Özgürlükler kısıtlanmasın!”

Bir an evvel mağduriyetlerin son bulması için ve insanların özgürlüklerinin kısıtlanmaması için hükümetimizi göreve davet ediyoruz” diyen Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, “İnsan haklarına da aykırı olan kişinin ödeme gücü olmadığından dolayı yoksulluk nafakasını ödeyemediği için 3 ay tazyik hapsi yatması konusunda Adalet Bakanlığı, Yargıtay’a tazyik hapsi kararlarının kanun yararına bozulması talebi ile başvuru yapmasını ivedilikle bekliyoruz. Bu şekilde içtihat kararı ile tedbir nafakasından sonra, yoksulluk nafakası için de tazyik hapsi ortadan kaldırılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:37
  1. Ankara
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