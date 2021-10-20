3 aylar ne zaman başlayacak 2022? 2022 üç aylar ne zaman giriyor? Diyanet 2022 üç aylar

Rabbimiz biz kullarının bazı bereketli zamanlar nasip etmiştir. Bu nasipli ve bereketli gün ve geceler cuma, günü, kandil geceleri, Ramazan ayı, Ramazan ve Kurban Bayramıdır. Kıymetli aylar arasında yer alan ve haram ayların da içinde bulunduğu üç aylar Müslüman alemi için oldukça önemli ve kutlu bir aydır. Üç ayda oruç tutacak ve bol bol ibadet ve zikir, dua, tefekkür edecek vatandaşlar üç ayların ne zaman başlayacağını sorup durmakta. Peki 2022 üç aylar ne zaman başlayacak? 3 aylar 2022 ne zaman?

Allah Rasulü s.a.v. üç ayların ilki olan Receb girdiğinde, “Allahım! Receb ve Şaban’ı bizler için bereketli kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259) diye dua ederdi. Receb, Şaban ve Ramazan ayları, müslümanın olgunlaşma yolunda derin bir nefes aldığı, manevi inşasının kuvvetlendiği aylardır. Peki Ramazan ayının habercisi 3 aylar ne zaman başlayacak 2022?

2022 3 aylar ne zaman başlayacak?

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat 2022'de başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat 2022 Perşembe idrak edilecek. Miraç Kandili 27 Şubat 2022 günü, Berat Kandili ise 17 Mart 2022 günü idrak kutlanacak.

Ramazan ne zaman başlıyor 2022?

2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

2 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü olacak. 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günleri de bayram devam edecek.

Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerine denk gelen bayramda hafta sonu ile birlikte 5 günlük tatil yapılmış olacak. Perşembe ve Cuma günlerinin tatil süresiyle birleştirilerek tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ise 2022 yılında netleşmiş olacak.

Üç aylarda ne yapmalıyız?

Üç Aylar’ın ma­nevi ikliminden nasiplenmek için dikkat etmemiz gereken hususlar kısaca şunlardır:

Namazlarımızı cemaatle kıl­maya özen göstermeliyiz.

Kaza namazlarımız varsa bunları kılmalı, yoksa elimiz­den geldiğince nafile ibadet­lere yönelmeliyiz.

Sünnet olan oruçları tutmaya gayret etmeliyiz.

Kur’an-ı Kerim’i çokça okumalıyız.

Kulluğumuzu gözden geçire­rek, eksik ve hatalarımızla yüzleşmeliyiz. Bu ayları, alışkanlık haline getirdiğimiz günahlardan yakamızı kurtarmak için fırsat bilmeliyiz.

Üç Aylar’ı günahların affı için fırsat bilip samimiyetle sık sık tevbe ve istiğfar etmeliyiz.

Akrabalarımızla, komşu ve dostlarımızla yakınlığımızı ar­tırmalıyız.

Fakir ve muhtaç kimselere yar­dım elimizi uzatıp, bütçemiz nispetinde kayda değer sada­kalar vermeliyiz.