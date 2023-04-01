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Ekonomi 3 ay uzatıldı! KKM'de 2 yeni düzenleme
Ekonomi

3 ay uzatıldı! KKM'de 2 yeni düzenleme

Yeniakit Publisher
2023-04-01 10:43:00 - 2023-04-01 10:44:51
3 ay uzatıldı! KKM'de 2 yeni düzenleme

Döviz tevdiat veya döviz cinsinden Türk Lirası'na geçiş için katılım fonu hesaplarının 31 Aralık'a kadar açılmış olması şartı, 31 Mart 2023'e uzatıldı. Yeni düzenlemeyle ilgili hesapların vadesini belirleyen maddede de değişikliğe gidildi.

Kur korumalı mevduatlara yeni bir düzenleme daha getirildi. Merkez Bankası taraflı kur korumalı mevduatlarda tarih kapsamı genişletildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için, söz konusu Döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının açılma tarihi 31 Mart 2023'e uzatıldı. Bir önceki düzenlemeye göre bu tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti.

Yeni düzenlemeyle vade sınırlamasının da kaldırıldığı görüldü. Daha önce ilgili tebliğde yer alan "Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır" ifadesi değiştirildi. Yeni maddede sadece "Banka tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenir" ifadeleri kullanıldı.

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