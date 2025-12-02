Toplumsal duyarlılığın en yoğun hatırlandığı günlerden biri olan 3 Aralık, her yıl milyonlarca kişinin aklında aynı soruyu uyandırıyor: “Bu günün anlamı ne?”

3 Aralık ne günü?

3 Aralık her yıl Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor. 1992’de Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen bu gün, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları engellerin görünür hale getirilmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla uluslararası bir farkındalık çağrısı niteliği taşıyor. Yalnızca bir anma değil; toplumun bakış açısını değiştirmeyi, kapsayıcı bir yaşamın güçlendirilmesini hedefleyen bir bilinç günüdür.

3 Aralık tarihi neden önemli?

Eğitim, sağlık, ulaşım, istihdam ve sosyal yaşam başta olmak üzere pek çok alanda engelli bireylerin karşılaştığı güçlüklerin aşılması, yalnızca fiziksel düzenlemelerle değil; güçlü bir empati kültürüyle mümkün olabiliyor. Bu nedenle 3 Aralık, toplumun her kesimini sorumluluk almaya davet eden önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor.

Türkiye’de yapılan çalışmalar

Son yıllarda engelli bireylerin sosyal hayata daha güçlü katılımı için eğitim, istihdam ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik birçok düzenleme hayata geçirildi. Bu adımların temel amacı, günlük yaşamın her alanında daha erişilebilir ve kapsayıcı bir ortam oluşturmak.