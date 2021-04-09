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Yerel 3 araç birbirine girdi! 1 ölü
Yerel

3 araç birbirine girdi! 1 ölü

Tokat'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 15:21:00 -
3 araç birbirine girdi! 1 ölü

Edinilen bilgiye göre Tokat'taki kaza, Zile - Çorum kara yolunda Üçköy köyü girişinde kamyonet, hafif ticari ve otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan M. M (57) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Z.D. (50) ile A.D. (56) tedavi altın alındı.

Jandarma ekipleri trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

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