3 araç birbirine girdi! 1 ölü
Tokat'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre Tokat'taki kaza, Zile - Çorum kara yolunda Üçköy köyü girişinde kamyonet, hafif ticari ve otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.
Yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan M. M (57) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Z.D. (50) ile A.D. (56) tedavi altın alındı.
Jandarma ekipleri trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattı.