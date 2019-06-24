3-5 yaş arası sünnet ettirmek önerilmiyor

Hastane ortamında yapılmayan sünnet, erkek sağlığı açısından hayati risklere yol açabiliyor. İlk 6 ayda lokal anesteziyle sünneti öneren Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, “Sünnetin psikotravmatik etkisi göz önünde bulundurulmalı. 3-5 yaş arasını çok fazla önermiyoruz” dedi.

Dünyada en çok yapılan cerrahi işlem olan sünnet, deneyimli ellerde yapılmazsa sağlık açısından ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Erkek sağlığı için çok önemli faydaları olan sünneti ‘kapalı bir kutu’ olarak nitelendiren VM Medical Park Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, “Organda eğrilik, idrar deliğinin aşağıda olması, sünnet derisinin eksik olması durumunda önce sünnet yaparız. Sünnet sonrasında da ameliyatı gerçekleştiririz. Çocuklarda cinsel organla ilgili hastalıkların tümünün ameliyatı, sünnet sonrasında yapılır. Sünnetin, emin ellerde ilk 6 ay içerisinde lokal anestezi ile yapılmasını öneriyoruz. İlk 6 ay yapılmadıysa 1,5 yaşına kadar lokal anesteziyle sünnet yapılabilir. Halen daha yapılmadıysa 3 yaşına kadar lokal anestezi destekli sedasyon dediğimiz hafif anestezi ile yapılmalı. Sünnetin psikotravmatik etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. 3-5 yaş arasını çok önermiyoruz. 5-7 yaş arasını ısrarla öneriyoruz. 7 yaşından sonra bir çocuk sünnet olur yalnız aile için öncesi ve sonrası çok zorlu bir süreçtir” dedi.

“Enfeksiyon riskini yok ediyor”

Sünnetin komplikasyona açık bir ameliyat olduğunu da kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, sünnetin faydaları ve süreçle ilgili, “Her çocuk, hayatında bir defa sünnet olur. Bu, ciddi bir iştir. Dolayısıyla ameliyat şartlarında yapılması gereken bir işlemdir. Sünnet, dünyada en fazla yapılan cerrahi işlemdir ama o çocuk için, hayatında bir defa göreceği bir işlemdir. Onun için çok özel bir şeydir. Hata yapıldığı zaman o kronik süreç, çok sıkıntılı bir sürece dönüşebilir. Fenni sünnetçide yapılan bir işlemde sorun çıkmaması, diğerlerinde sorun olmayacağı anlamına gelmez. Hastanede yapılmayan sünnetler sonrası aylarca tedavi etmek durumunda kaldığımız çocuklar oldu. Çocuk, sünnet sonrasında üzerine büyük tuvaletini yapabilir. Cinsel organının üzerine yatabilir, travmaya uğratabilir, eliyle zarar verebilir. Örneğin ciltte normal bir dokuyu iyileştirmede deri pomadı kullanırız. Sünnette ise göz pomadı kullanırız. Bu da olayın hassasiyetini gösterir. Sünnetten sonra çocuğun idrar yolu enfeksiyonu geçirme riski belirgin olarak azalır. Bu işlem, sünnet derisi iltihabı riskini de ortadan kaldırır. Sünnet derisinin altında biriken ve enfeksiyona yatkın bir yapı vardır. Sünnetten sonra bu enfeksiyon da engellenmiş olunuyor. Sünnetle ergenlikten sonra cinsel organda kanser riski de, cinsel yolla bulaşan hastalık riski de azaltılmış olur” dedi.