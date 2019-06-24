0553 313 94 23

3-5 yaş arası sünnet ettirmek önerilmiyor

Hastane ortamında yapılmayan sünnet, erkek sağlığı açısından hayati risklere yol açabiliyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:33
3-5 yaş arası sünnet ettirmek önerilmiyor

Hastane ortamında yapılmayan sünnet, erkek sağlığı açısından hayati risklere yol açabiliyor. İlk 6 ayda lokal anesteziyle sünneti öneren Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, “Sünnetin psikotravmatik etkisi göz önünde bulundurulmalı. 3-5 yaş arasını çok fazla önermiyoruz” dedi.


Dünyada en çok yapılan cerrahi işlem olan sünnet, deneyimli ellerde yapılmazsa sağlık açısından ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Erkek sağlığı için çok önemli faydaları olan sünneti ‘kapalı bir kutu’ olarak nitelendiren VM Medical Park Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, “Organda eğrilik, idrar deliğinin aşağıda olması, sünnet derisinin eksik olması durumunda önce sünnet yaparız. Sünnet sonrasında da ameliyatı gerçekleştiririz. Çocuklarda cinsel organla ilgili hastalıkların tümünün ameliyatı, sünnet sonrasında yapılır. Sünnetin, emin ellerde ilk 6 ay içerisinde lokal anestezi ile yapılmasını öneriyoruz. İlk 6 ay yapılmadıysa 1,5 yaşına kadar lokal anesteziyle sünnet yapılabilir. Halen daha yapılmadıysa 3 yaşına kadar lokal anestezi destekli sedasyon dediğimiz hafif anestezi ile yapılmalı. Sünnetin psikotravmatik etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. 3-5 yaş arasını çok önermiyoruz. 5-7 yaş arasını ısrarla öneriyoruz. 7 yaşından sonra bir çocuk sünnet olur yalnız aile için öncesi ve sonrası çok zorlu bir süreçtir” dedi.



“Enfeksiyon riskini yok ediyor”


Sünnetin komplikasyona açık bir ameliyat olduğunu da kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, sünnetin faydaları ve süreçle ilgili, “Her çocuk, hayatında bir defa sünnet olur. Bu, ciddi bir iştir. Dolayısıyla ameliyat şartlarında yapılması gereken bir işlemdir. Sünnet, dünyada en fazla yapılan cerrahi işlemdir ama o çocuk için, hayatında bir defa göreceği bir işlemdir. Onun için çok özel bir şeydir. Hata yapıldığı zaman o kronik süreç, çok sıkıntılı bir sürece dönüşebilir. Fenni sünnetçide yapılan bir işlemde sorun çıkmaması, diğerlerinde sorun olmayacağı anlamına gelmez. Hastanede yapılmayan sünnetler sonrası aylarca tedavi etmek durumunda kaldığımız çocuklar oldu. Çocuk, sünnet sonrasında üzerine büyük tuvaletini yapabilir. Cinsel organının üzerine yatabilir, travmaya uğratabilir, eliyle zarar verebilir. Örneğin ciltte normal bir dokuyu iyileştirmede deri pomadı kullanırız. Sünnette ise göz pomadı kullanırız. Bu da olayın hassasiyetini gösterir. Sünnetten sonra çocuğun idrar yolu enfeksiyonu geçirme riski belirgin olarak azalır. Bu işlem, sünnet derisi iltihabı riskini de ortadan kaldırır. Sünnet derisinin altında biriken ve enfeksiyona yatkın bir yapı vardır. Sünnetten sonra bu enfeksiyon da engellenmiş olunuyor. Sünnetle ergenlikten sonra cinsel organda kanser riski de, cinsel yolla bulaşan hastalık riski de azaltılmış olur” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor
    1. Kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor
    2. Makam odalarına 'gizli dedektör'
    3. Akıngüç Koleksiyonu İKÜSAG’da
    4. Seyfe Gölü Kuş Cenneti bölgesinde, yol..
    5. Giulia Cocchella’dan Uçan Minimini..
    6. Pat pat ile trafiğe çıkan yandı
    7. Vali Güzeloğlu’ndan Başkan Beyoğlu’na..
    8. Yeni Akit gazetemize saldırılarla,..
    9. Enez Gençlik Kampı’nın ilk konukları..
    10. Diş çekimi sonrası bunlara dikkat
    11. Almanya'da iş dünyası güveni haziranda..
    12. Mursi’nin cumhurbaşkanlığı ve ölümü..
    13. Elektrikli bisiklete çakar taktı,..
    14. Karaköprü Belediyespor’da alt yapı..
    15. Kadınların yaptıkları eserler..
    16. Çalı’da altın kemerin sahibi İsmail..
    17. Evlenmekten vazgeçen kız kardeşini..
    18. Şehir askerin ailesine şehadet belgesi..
    19. UEDAŞ çalışanlarına çetin arazi..
    20. Golfçüler halı ve fileyle şampiyonaya..
    21. Ziraat Fakültesi Bilecik tarımının..
    22. Türk ‘Pençe’si PKK’ya göz açtırmıyor!
    23. Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı..
    24. Firari FETÖ sanığı, Niğde'de kıskıvrak..
    25. "İstanbul seçimini yaptı, milletin..
    26. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    27. Yiğit Aslan Başarılarına Devem Ediyor
    28. Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde..
    29. Çaldıran Belediyesinden cami yapımı..
    30. Başkan Kılıç’tan muhtarlar zirvesi
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama