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Kadın - Aile 3 2 1 Poğaça nasıl yapılır? 3 2 1 Poğaça tarifi, yapılışı
Kadın - Aile

3 2 1 Poğaça nasıl yapılır? 3 2 1 Poğaça tarifi, yapılışı

Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak 3 2 1 poğaça, ismini ölçülerinden alan bir hamur işidir. 3 2 1 Poğaça nasıl yapılır? 3 2 1 Poğaça tarifi, malzemeleri ve yapılışı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:58:00 -
3 2 1 Poğaça nasıl yapılır? 3 2 1 Poğaça tarifi, yapılışı

Malzemeleri son derece ekonomik olan 3 2 1 poğaçayı hazırlamak oldukça pratiktir. Mayalama tekniği ile değil kabartma tozu ile kabaran bu poğaçayı kahvaltılarınızda, çay saatlerinizde deneyebilirsiniz. Peki, 3 2 1 Poğaça nasıl yapılır?

3 2 1 Poğaça tarifi

Malzemeler

5 su bardağı un
3 paket kabartma tozu
1 adet yumurta beyazı
2 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı sirke
1 çay kaşığı toz şeker

İçi için:

150 gram beyaz peynir

Üzeri için:

2 yemek kaşığı susam
1 adet yumurta sarısı
Çörek otu (İsteğe göre)

3 2 1 Poğaça Nasıl Yapılır?

Bir kabın içerisine yumurta beyazı, yoğurt ve yağı alarak karıştırın.

Üzerine tuz, şeker, kabartma tozu ve sirkeyi de ilave edin. Karıştırdığınız malzemelerin üzerine azar azar un ekleyin.

Poğaça harcını çok az ele yapışacak bir kıvam elde edinceye kadar yoğurun.

Hazırladığınız harçtan ufak parçaları alın ve elinizde yuvarlayın, ardından bastırın.

İç harcı için ekleyeceğiniz beyaz peynirleri çatal ile ezin. Yassılaşan poğaçaların orta kısmına bir miktar beyaz peynir ekleyin ve iki tarafından kapatın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine, hazırladığınız poğaçaları dizin.

Bir fırça yardımıyla yumurta sarısını poğaçaların üzerine sürün. Son olarak susam ve çörek otunu da ekleyin.

Poğaçaları 200 dereceli fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Ilınan poğaçaları servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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