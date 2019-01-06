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2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazeteci Talat Atilla’nın sorularını cevapladı. Oktay, son zamanlarda gündemde olan ikinci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki hadsiz sözlerini değerlendirdi.

06 Ocak 2019 Pazar 09:39
2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"

 yeniakit.com.tr  Milliyet yazarı Talat Atilla’ya konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son zamanlarda gündemde olan yeni Gezi provokasyonu ve Halk TV’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tehditvâri sözlerle saldıran Metin Akpınar’ın sözlerine dair açıklamalarda bulundu.

“Gereğini yaparız”

Atilla’nın, son zamanlarda dile getirilen ikinci Gezi provokasyonu konusundaki sorusuna, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şu cevabı verdi:

Geçmişte yaşandı ve buna dair bir tecrübemiz var. Yeni Gezi olayı endişemiz yok. Niyetlenen varsa da gereğini yaparız!

Gereğin ne olduğunu soran Atilla’ya, Oktay, “Devlet kendisini nasıl koruması gerekiyorsa, o önlemleri alır. Kim olursa olsun, huzuru bozmak isteyene, devletin ‘dur!’ demesinden daha normal ne olabilir?” cevabını verdi.

Metin Akpınar açıklaması

Metin Ak Pınar’ın Halk TV’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tehditvâri sözlerini de değerlendiren Oktay, Atilla’nın ‘Türkiye’de ifade özgürlüğü yok’ görüşüyle ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine, “Türkiye’de ifade özgürlüğü sıkıntısı yok.” diye cevap verdi.

Sadece ‘hakaret etme özgürlüğü’ yok derim. Dünyanın hangi medeni ülkesine giderseniz gidin, orada da hakaret etme ayrıcalığını kimseye tanımazlar.” diye konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, özgürlüğün sınırıyla ilgili, “Sınır, yasaları ve bir başkasının hukukunu çiğnememektir. Şayet sınırı geçerseniz, bunun yasal yaptırımı olur” dedi.

Ardından konu Metin Akpınar’ın çıkışına gelince, “Bir sanatçımızın (Metin Akpınar) darbe çağrışımı yapan, antidemokratik sözlerini ifade özgürlüğü diyerek asıl bağlamından koparamayız. Hakaret ve ara rejim talebi ifade özgürlüğü olabilir mi?” diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 09:39
  1. Talat Atilla
  2. Fuat Oktay
  3. Metin Akpınar
  4. ikinci gezi

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