Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla mücadele halen sürüyor. Ülkemizde bir yandan aşı uygulaması sürerken bir yandan da yerli aşı çalışmaları neticelenmeye çalışılıyor. Yaklaşık 65 milyon doz aşı uygulandı. İlk doz aşılarını yaptıranlar ise 2.doz için ne kadar beklemeleri gerektiğini merak ediyor. Peki, 2.doz aşı randevusu ne zaman alınır?

2.doz aşı kaç gün sonra yapılıyor? Biontech Sinovac kaç gün sonra 2.doz yapılır?

Fahrettin Koca, “Elde edilen yeni bilgi ve tecrübelere göre 1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler. Sistemlerimizde aşı hakkı buna uygun olacak şekilde tanımlanmıştır. Günü gelmişse randevunuzu alarak aşı olmaya gidebilirsiniz. Hedefimiz bayrama güvenle girmek için bayrama kadar 1. ve 2. doz aşılarımızı olmaktır” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından vatandaşları bir kez daha aşı olmaya davet etti. Bakan Koca, “%63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. ZAYIF NOKTAMIZ, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım” ifadelerini kullandı.

AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ