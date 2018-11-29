2B arazileri başvurusu için yarın son gün

Kamuoyunda “2B Yasası” olarak bilinen kanun kapsamında, 2B arazilerinin satışı için başvuru ve ödemeler için verilen ek süre yarın doluyor.

128 bin kişi bekleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kamuoyunda “2B yasası” olarak bilinen, devletle vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturmak ve hak sahiplerinin uzun yıllardır kullanıcısı oldukları taşınmazlarda malik olmalarını sağlamak amacıyla kanun çıkarıldığını hatırlattı. Kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için ek süre verildiğini hatırlatan Bakan Kurum, “Bu başvuru süresi 30 Kasım 2018’de sona erecek. Bu düzenlemeden, süresi içinde başvurmayan yaklaşık 63 bin kişi, bedeli süresi içinde ödemeyen yaklaşık 53 bin kişi, ikiden fazla taksidini vadesinde ödemeyen yaklaşık 12 bin kişi olmak üzere, yaklaşık 128 bin vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

‘Gecikmeyin’ çağrısı

Ödeme sürelerini kaçıran 65 bin hak sahibi vatandaşın SMS, afiş, telefon, mahalli toplantı, tebligat yöntemleri ile bilgilendirilmesini sağladıklarını vurgulayan Kurum, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için en geç 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla başvuru ve ödemelerini yapmalarını hatırlatıyoruz” dedi.