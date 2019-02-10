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297 İYİ Partili istifayı bastı! 'Cumhur ittifakını destekleyeceğiz'

Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında eski ilçe başkan yardımcıları ve milletvekili aday adaylarının da bulunduğu çok sayıda isim Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alarak İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye katıldı.

10 Şubat 2019 Pazar 14:34
297 İYİ Partili istifayı bastı! 'Cumhur ittifakını destekleyeceğiz'

Eski İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem, bir düğün salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İYİ Parti kurucu üyeleri ve yöneticileri ile milletvekili aday adaylarının da arasında olduğu 297 kişiyle istifa edip MHP'ye geçtiklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyeceklerini belirten Erdem, "İYİ Parti saflarında birlikte yola çıktığımız, partinin Tarsus'ta kuruluşunda çok büyük emeği bulunan, maddi ve manevi desteğini esirgememiş değerli arkadaşlarımız, üye olmuş, oy vererek desteğini esirgememiş kardeşlerimizle aldığımız önemli kararı kamuoyuyla paylaşmak ve bu bağlamda İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçerek, Cumhur İttifakı'nın adayı Şevket Can'ı desteklediğimizi duyuruyoruz." diye konuştu.

“Oylarımızı patlatacağız”

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da partilerine yeni katılanlarla daha da güçlendiklerini vurgulayarak, "Tarsus'ta hiçbir ayırım yapmadan her yere adil ve eşit hizmet götürmekteyiz. Ben tüm seçmenlerin oyuna talibim. Artık takım tutar gibi parti tutulmuyor. Ben Tarsus'ta yaşayan 336 bin Tarsuslu hemşehrimin belediye başkanıyım ve onların emrindeyim. 31 Mart seçimlerinde de Allah'ın izni, halkımızın takdiriyle sandıklarda oylarımızı patlatacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Can ve MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur MHP'ye katılan kişilere rozet taktı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 14:34
  1. Mehmet Erdem
  2. İYİ Parti
  3. MHP
  4. Mersin
  5. Tarsus

YORUM YAZ

  • Bahadır SAĞLAM Bahadır SAĞLAM 40 dk önce
    MHP MERSINDE BITMISTIR HEM AK PARTI HEM MHP DEN KAFİLELER IYI PARTIYE KATILIYOR SAYIN ERDEM BELEDIYE BASKANLIGI BEKLEDI OLMAYINCA 14 KISI SEVKETIN YANINA KOSTU OLAY BUDUR TARSUS VE MERSINDE MHP BITMISTIR
  • TarsusluTarsuslu48 dk önce
    Algiyi bırak sen kim belediye başkan adayı olmak kim Mehmet Erdem Tarsusda CHP mersinde burhanettin KOCAMAZ alir!!!
  • 48 dk önce

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