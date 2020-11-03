291 bin 546'ya yükseldi! Ceaevlerindeki kişi sayısı arttı

TÜİK verilerine göre, 31 Aralık 2019 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı, 2018’e kıyasla yüzde 10,1 artarak 291 bin 546 oldu. Bunların yüzde 84,1’i hükümlüler, yüzde 15,9’u tutuklular olarak kayıtlara geçti. Bu kişilerin yüzde 96,1’ini erkekler, yüzde 3,9’unu kadınlar oluşturdu. Türkiye’de 100 bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2010’da 163 iken, 2018’de 323’e ve 2019’de 351’e çıktı. Geçen yıl 12 ve daha yukarı yaştaki her 100 bin kişiden 430’u ceza infaz kurumuna girdi. Geçen yıl ceza infaz kurumlarına 281 bin 605 hükümlünün giriş yaptığı, 291 bin 212 hükümlünün de kurumlardan çıktığı görüldü.