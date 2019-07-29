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29.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

29 Temmuz 2019 Pazartesi 06:02
29.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِه۪ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَٓاءُۜ اِنَّهُ بِعِبَادِه۪ خَب۪يرٌ بَص۪يرٌ 

"Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi yeryüzünde taşkınlık ederlerdi;

ama O dilediği ölçüye göre vermektedir.

Çünkü O kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir."

(Şûra Suresi, âyet:27)

TEFSİRİ:

Genellikle zihinleri meşgul eden ve akıl yahut tecrübe ile sağlıklı bir sonuca ulaşılamayan bir konuda, dünya hayatındaki imkânların kullar arasında hangi ölçüye göre paylaştırıldığı hususunda önemli bir gerçeğe değinilmekte, böylece önceki âyette geçen Allah Teâlâ’nın iman edip iyi işler yapanlara kendi lutfundan fazlasını vermesine ilişkin ifadenin doğru anlaşılmasına ışık tutulmaktadır. Âyeti –özetle– şöyle yorumlamak mümkündür:

Şayet Allah dünya hayatında herkese zekâ, sağlık, yetenek, servet vb. nimetleri bol ve eşit biçimde vermiş olsa, dirlik düzenlikten söz edilemez, insanoğlu kendini geliştirme kaygısı taşımaz, düzenli bir çalışma hayatı, imkânların paylaştırılması için bir denge ve sistem arayışı (meselâ bir iktisat ilmi) olmaz, kısaca medeniyetler kurulamaz, dünyayı bir kaos sarardı. İyi ve kötü kriterine göre rızık verilmesi halinde ise insanın yaratılış amacı, hayatın ve ölümün var ediliş sebebi olan sınav ortamı teşekkül etmez, dünya hayatı anlamını yitirirdi.

Âyet bu hususlara işaret yoluyla delâlet etmekle beraber, imkânların tevziindeki ölçünün ne olduğu sorusunu açık biçimde cevaplamaktadır: Kullarının durumunu çok iyi bilen ve gören yüce Allah rızkı kendi dilediği ölçüye göre vermektedir. Kul planında bu ölçüyü idrak mümkün değildir; ama kulun görevi, dünya ve âhiret mutluluğunu sağlayacak imkânları elde etmek için elinden gelen bütün çabayı harcamak ve verilenleri en iyi biçimde değerlendirmekle yükümlü olduğu bilincini daima korumaktır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 749

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

Şu üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır:

1- İyileşinceye kadar akıl hastası olan deliden,

2- uyanıncaya kadar uyuyandan,

3- Bülûğ çağına erinceye kadar çocuktan.

(Ebu Dâvud)

 



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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 06:02
  1. 29.07.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Şûra 27
  3. taşkınlık
  4. bol rızık
  5. sorumluluk
  6. akıl hastası
  7. uyuyan

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