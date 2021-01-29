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İSLAM 29.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-01-29 08:45:00 -
29.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَا يَجْز۪ي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِه۪ۘ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِه۪ شَيْـٔاًۜ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا۠ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının; hiçbir babanın evlâdından fayda göremeyeceği, evlâdın da   babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun.

 Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; o, yoldan çıkarıcı da (şeytan) Allah hakkında sizi   ayartmasın."

 (Lokmân Suresi - 33)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Siz, iffetli ve namuslu olunuz ki, kadınlarınız da iffetli ve namuslu olsun.”

 (Feyzu'l-Kadir, IV/318; Münziri, et-Terğib ve't-Terhib, III/493)



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