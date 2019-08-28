290 metrelik dev tanker Çanakkale Boğazını kapattı Çanakkale Boğazında 290 metrelik dev LNG tankerinin geçişi sebebiyle boğaz trafiğe kapatıldı.

Çanakkale Boğazında 290 metrelik dev LNG tankerinin geçişi sebebiyle boğaz trafiğe kapatıldı.

Marmaraereğlisi’nden yola çıkan ve Nijerya’nın Bonny Limanı’na hareket eden 290 metre boyunda ve 115 bin ton ağırlığındaki ’Pan Americas’ isimli LNG tankeri Çanakkale Boğazından geçti. Çanakkale Boğazında 2 römorkörün eşlik ettiği tanker için boğaz trafiğe kapatıldı.

36 millik boğaz geçişini yaklaşık 4 saatte tamamlayan geminin Bonny Limanı’na yolculuğu sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.