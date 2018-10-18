29 yaşındaki genç, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Cevahir Koyuncu (29), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.18 Ekim 2018 Perşembe 17:18
Olay, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Cevahir Koyuncu’dan haber alamayan yakınları, köyde yaşayan babasına haber verdi. Köyden oğlunun yalnız yaşadığı eve gelen baba Doğan Koyuncu, kapıyı açamayınca evin demir korkuluklarını sökerek içeri girdi. Evin içerisinde oğlu Cevahir Koyuncu’nun hareketsiz yattığını gören baba Koyuncu, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde Koyuncu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Koyuncu’nun cesedi, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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