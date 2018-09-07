29 ürün için toplatma kararı

EKONOMİ SERVİSİ

‘Haksız Rekabetin Önüne Geçilmesi’ hedefi kapsamında can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ithal ürünlerin denetimlerine hız verildi.

BÜYÜK BÖLÜMÜ İTHAL

Bakanlığın sıkı denetimleri sonucu güvensizliği tespit edilen 29 ürüne ilişkin toplatma kararı alındı. Yüzde 72’si ithal olan bu ürünler arasında elektrik motoru, su ısıtıcısı, ağda makinesi, priz, yangın söndürme cihazı, emniyet kemeri, LED lamba, saç kurutma makinesi, güç inventörü ve porselen duyulu askı takımı gibi eşyalar yer alıyor. Bakanlık, yerli üretimin haksız rekabete maruz kalmasının önüne geçecek diğer adımları da hayata geçirdi. Bu bağlamda yeni bir Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Stratejisi oluşturuldu. Strateji doğrultusunda Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) yanı sıra üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün laboratuvarlarının da PGD işlemlerinde kullanımının sağlanması için çalışmalara başlandı.

REHBERLİK FAALİYETLERİNE ODAKLANILACAK

Uygunsuz ürünün kaynağında imal edilmemesi için üreticilere teknik mevzuat konusunda bilgilendirme ve rehberlik yapma faaliyetlerine ağırlık verilmesi planlandı.