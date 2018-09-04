29 suçtan aranan firari evde yakalandı

Antalya Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cezaevi firarisi olduğu belirlenen ve çeşitli suçlardan aranan M.G'nin yakalanması için Boğazkent Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Evde saklanan M.G, gözaltına alındı.

Dolandırıcılık, hırsızlık, başkalarına ait banka kartlarını izinsiz kullanmak gibi 29 suçtan aranan M.G, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.