THY - İstanbul
0553 313 94 23

29 suçtan aranan firari evde yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 29 ayrı suçtan aranan firari yakalandı.

04 Eylül 2018 Salı 15:24
29 suçtan aranan firari evde yakalandı

Antalya Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cezaevi firarisi olduğu belirlenen ve çeşitli suçlardan aranan M.G'nin yakalanması için Boğazkent Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Evde saklanan M.G, gözaltına alındı.

Dolandırıcılık, hırsızlık, başkalarına ait banka kartlarını izinsiz kullanmak gibi 29 suçtan aranan M.G, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 15:24
  1. Antalya
  2. Serik
  3. polis operasyonu
  4. 29 suçtan aranan firari
  5. evde yakalandı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir taş attı, 66 bin lirayı kaptı!
    1. Bir taş attı, 66 bin lirayı kaptı!
    2. Süleyman Soylu: Kırım dahil..
    3. Ruhani, ABD'ye meydan okudu: Bütün..
    4. Mesut Özil kendi takımını kuruyor!
    5. 29 suçtan aranan firari evde yakalandı
    6. Erdoğan, Burkina Faso Büyükelçisini..
    7. Kompresör patladı: 1 kişi öldü, 1 kişi..
    8. İYİ Parti'de bir il yönetimi daha..
    9. Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel..
    10. e okul yeni kayıt işlemi nasıl yapılır?
    11. Fransa'da peş peşe istifalar sonrası..
    12. ABD'nin Mısır elçiliği önünde bombalı..
    13. Süper Lig golcüsü itiraf etti:..
    14. Organ bağışında lider ilimiz Samsun
    15. Sürücüler dikkat! Ekipler ceza yağdırdı
    16. Önce durakta bekleyen yayaya, sonra..
    17. FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını..
    18. UEFA'dan Fatih Terim'e mesaj!
    19. Dolar, İran'da rekor kırdı!
    20. Çipras bölgeyi ziyaret etti, yardım..
    Perinçek'ten çarpıcı yazı: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığına...
    Perinçek'ten çarpıcı yazı: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığına...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...