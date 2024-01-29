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İSLAM 29 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-01-29 08:08:00 -
29 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (29 Ocak 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبٖيلاًࣖ 

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"De ki: “Herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar.”

  Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir."

(İsrâ Suresi, 84)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

“Mizaç ve karakter” diye çevirdiğimiz şâkile kelimesi “tabiat, âdet, din, ahlâk, niyet, seciye” gibi mânalara gelir (Elmalılı, V, 3197). Buna göre âyet önemli bir psikolojik gerçeğe işaret etmektedir. Zira insan davranışlarının temeli, onun ruhsal yapısındaki psikolojik eğilimlerdir. Bu eğilimlerin oluşmasında insanın yaratılıştan sahip olduğu karakter yapısının yanında geniş anlamıyla eğitim öğretimin de tesiri vardır. Dinî inanç ve telakkilerle ahlâkî erdemler yahut erdemsizlikler de psikolojik eğilimlerin oluşması ve gelişmesinde iyi veya kötü yönde tesir eder.

Bu durumda doğru yol, Allah’ın hükümleri çerçevesinde doğru bir eğitimden geçmiş; ruhî ve ahlâkî melekeleri, duygu ve düşünceleri, inanç, irade ve ahlâkı Allah’ın rızâsına uygun bir çizgide oluşmuş insanların tuttuğu yoldur. Sonuçta kullarının durumunu, yani –özellikle ebedî kurtuluş bakımından– kimin iyi yolda, kimin kötü yolda olduğunu en iyi Allah bilir. Onun için insanın temel kaygısı Allah’ın rızâsına uygun yaşamak, O’nun doğru diye tanımladığı yoldan gitmek olmalıdır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 516 

 
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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Hiçbir Müslüman yoktur ki, içinde günah ve akrabayla münasebeti kesme isteği olmayan bir şeyi Allah'tan istesin de, Allah ona bunu şu üç şekilden birisiyle vermesin:

- Ya hemen o kulun isteği yerine getirilir;
- Yahut Allah kulun isteğini ahirete saklar;
- Ya da dilediğinin dengi bir kötülüğü ondan savuşturur."

Orada bulunanlar dediler: "O halde çok dua edelim!.." Hz. Peygamber buyurdu ki,

"Allah da kabul eder!.."

Kaynak: Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/18

 

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