  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün içindeki hasar böyle görüntülendi
Gündem

29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün içindeki hasar böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-04-03 12:57:00 -

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde CHP'li İBB'ye bağlı itfaiye ekiplerinin de beceriksizliği nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasından arta kalan hasar böyle görüntülendi.

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Çekilen görüntülerde duvarların ve yerlerin kömür gibi olduğu görülüyor. Yangında iBB’ye bağlı itfaiye ekiplerinin de küle dönmüş mekanda hasar tespit yapıldığı görüldü.

Yangında 29 kişi ölmüştü! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan taziye mesajı
Yangında 29 kişi ölmüştü! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan taziye mesajı

Gündem

Yangında 29 kişi ölmüştü! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan taziye mesajı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yangında hayatını kaybeden aşçının yakını konuştu! Cenazeler Adli Tıp'ta...
Yangında hayatını kaybeden aşçının yakını konuştu! Cenazeler Adli Tıp'ta...

Gündem

Yangında hayatını kaybeden aşçının yakını konuştu! Cenazeler Adli Tıp'ta...

İstanbul'daki yangın felaketinin çıkış sebebi ortaya çıktı! 29 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'daki yangın felaketinin çıkış sebebi ortaya çıktı! 29 kişi hayatını kaybetti

Gündem

İstanbul'daki yangın felaketinin çıkış sebebi ortaya çıktı! 29 kişi hayatını kaybetti

29 kişi hayatını kaybetmişti! İstanbul’daki yangın faciasında skandal gerçek ortaya çıktı
29 kişi hayatını kaybetmişti! İstanbul’daki yangın faciasında skandal gerçek ortaya çıktı

Gündem

29 kişi hayatını kaybetmişti! İstanbul’daki yangın faciasında skandal gerçek ortaya çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23