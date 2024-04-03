29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün içindeki hasar böyle görüntülendi
Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde CHP'li İBB'ye bağlı itfaiye ekiplerinin de beceriksizliği nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasından arta kalan hasar böyle görüntülendi.
Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Çekilen görüntülerde duvarların ve yerlerin kömür gibi olduğu görülüyor. Yangında iBB’ye bağlı itfaiye ekiplerinin de küle dönmüş mekanda hasar tespit yapıldığı görüldü.
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