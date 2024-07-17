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Gündem 29 kişi can vermişti! Gece kulübü faciasında sıcak gelişme
Gündem

29 kişi can vermişti! Gece kulübü faciasında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2024-07-17 20:28:00 - 2024-07-17 20:36:40

Beşiktaş’taki 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan gece kulübü yangınına ilişkin 9 sanığın yargılandığı davada 2 tutuklu sanığın tahliyesine hükmedildi.

Beşiktaş’taki 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan gece kulübü yangınına ilişkin 9 sanığın yargılandığı davada 2 tutuklu sanığın tahliyesine hükmedildi.

Ayrıntılar geliyor...

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