29 kişi can vermişti! Gece kulübü faciasında sıcak gelişme
Beşiktaş’taki 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan gece kulübü yangınına ilişkin 9 sanığın yargılandığı davada 2 tutuklu sanığın tahliyesine hükmedildi.
Beşiktaş’taki 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan gece kulübü yangınına ilişkin 9 sanığın yargılandığı davada 2 tutuklu sanığın tahliyesine hükmedildi.
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