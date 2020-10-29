29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi olacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyle resmi tatil. Vatandaşlar 29 Ekim'de otobüs, metro, metrobüs, marmaray gibi ulaşım hatlarının ücretli olup olmadığını araştırıyorlar. İşte 29 Ekim'de toplu taşıma kullanacak olanlar için ayrıntılar...
Her yıl resmi tatil olan 29 Ekim'de vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili İBB'den açıklama geldi. Peki, 29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi olacak?
29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi olacak?
Gerçekleştirilen açıklamada, "İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı." ifadeleri yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim uygulanacak olan ücretsiz ulaşım ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.
29 Ekim’de yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.
29 Ekim'de ücretsiz olan toplu taşıma araçları
Ücretsiz yolculuk; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.