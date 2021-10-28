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Ekonomi 29 Ekim kuyumcular açık mı?
Ekonomi

29 Ekim kuyumcular açık mı?

29 Ekim bayramda kuyumcular açık mı? Kuyumcular 29 Ekim’de açık olacak mı? Bazı kuyumcular dükkanlarını hafta için ve cumartesi günleri sabah 09:00’da açmakta. 29 Ekim nedeniyle yarın yani 29 Ekim günü kuyumcuların açık olup olmadığı sorgulanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 10:32:00 - 2021-10-28 10:33:42
29 Ekim kuyumcular açık mı?

Düğün, nişan  ya da altın alım satımı yapacak vatandaşlar 29 Ekim günü kuyumcuların açık olup olmadığını merak ediyor. 29 Ekim Cuma günü kuyumcular açık mı? Kuyumcular yarın işlem yapacak mı? 29 Ekim’de kuyumcular açık oluyor mu?

Kapalıçarşı pazar günleri açık mı araştıran vatandaşlar için, Kapalıçarşı'nın kuyumcular için pazar günleri kapalı olduğunu belirtelim. Pazar günleri Kapalıçarşı'ya giderek altın almak isteyenler ya da 29 Ekim'de altın almak isteyeler yarın kuyumcuların açık olup olmadığını araştırmata.

Kuyumcuları resmi tatillerde açık mı?

Kapalıçarşı'ya giderek altın almak için resmi tatillerde fırsat kollayanların merak ettiği Kapalıçarşı resmi tatillerde açık mı sorusunun cevabını paylaşalım. Kapalıçarşı'da kuyumcular; 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 Ocak, 19 Mayıs, 1 Mayıs ve 15 Temmuz resmi tatil günlerinde buranın açık olduğunu belirtebiliriz. Kapalı Çarşı dini bayramlarda da açık oluyor.

 

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