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Yaşam 29 Ekim hangi gün? 29 Ekim hangi güne denk geliyor?
Yaşam

29 Ekim hangi gün? 29 Ekim hangi güne denk geliyor?

29 Ekim ne zaman? 2021 yılının son resmi tatili olan Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kaldı. Cumhuriyet Bayramı’nın hangi güne denk geldiği, okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 29 Eki hangi gün 2021

Yeniakit Publisher
2021-10-20 11:30:00 -
29 Ekim hangi gün? 29 Ekim hangi güne denk geliyor?

Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kaldı. Tatil planı yapanlar ise 29 Ekim’in ne zamana hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı ne zaman?

29 Ekim hangi gün? 29 Ekim hangi güne denk geliyor?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle her yıl 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu sene 29 Ekim, cuma gününe denk geliyor. 28 Ekim Perşembe günü yarım gün, 29 Ekim Cuma günü ise tam gün resmi tatil olarak geçirilecek.

2022 yılı resmi tatiller

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

 

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