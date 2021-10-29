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Sağlık 29 Ekim günlük vaka sayısı açıklandı
Sağlık

29 Ekim günlük vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığınca 29 Ekim günlük koronavirüs verileri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 19:52:00 - 2021-10-29 20:02:19
29 Ekim günlük vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Ekim günlük koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"GEBE ÖLÜMLERİ 2020’de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99’u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. BEBEKLER DOĞMALI, ANNELER YAŞAMALI."

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