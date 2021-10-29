29 Ekim günlük vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanlığınca 29 Ekim günlük koronavirüs verileri açıklandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Ekim günlük koronavirüs verileri açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"GEBE ÖLÜMLERİ 2020’de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99’u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. BEBEKLER DOĞMALI, ANNELER YAŞAMALI."