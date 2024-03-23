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Siyaset 29 Ekim etkinliğinin parası bakın nerelere gitmiş! Kemalist ve faşist Tanju’nun skandalı patladı
Siyaset

29 Ekim etkinliğinin parası bakın nerelere gitmiş! Kemalist ve faşist Tanju’nun skandalı patladı

Yeniakit Publisher
2024-03-23 14:04:00 -
29 Ekim etkinliğinin parası bakın nerelere gitmiş! Kemalist ve faşist Tanju’nun skandalı patladı

'Atatürkçü' geçinen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 29 Ekim kutlamaları için yüz binlerce lira ödeme yaptığı şirket yetkilisinin HDP/DEM Partili olduğu ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'de değişimcilerin başını çeken ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrilip yerine Özgür Özel'in geçmesiyle Bolu'dan yeniden aday gösterilen Tanju Özcan ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor.

2019'da Bolu halkına vaat ettiği projelerin büyük bir çoğunluğunu yapmayan Özcan, 31 Mart'a giden süreçte ise milliyetçi kesimin oylarını alabilmenin yollarını arıyor.

Özcan katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada “Ben DEM Partisi'yle işbirliği yapılamaması görüşündeyim. Ben bırakın işbirliği yapmayı, DEM Partililerle aynı kaldırımda bile yürümemeyi tercih ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamayı yapan ancak kendisini aday gösteren Özgür Özel'in başını çektiği CHP yönetiminin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak kurmasına ses çıkarmayan Tanju Özcan'ın 2021 yılındaki 29 Ekim kutlamaları için ödeme yaptığı şirket yetkilisi ile ilgili dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı.

Milletin paralarını terör sempatizanına akıttı

Bolu Belediyesi tarafından organizasyon için direk teminle yaklaşık 325 bin lira ödeme yapılan Okan Övet isimli şahsın HDP'li olduğu öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medya hesabından HDP'yi öven paylaşımlarda bulunan Övet'in şu ifadeleri kullandığı görüldü;

"Yaşasın sarı mekaplılar..."

Bu seçimde kararsız kalarak oyunu HDP'den yana kullanan umutla iyi niyetle oyunu HDP'den yana kullanan diğer parti seçmeni arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Korkmayın umutlarınız karşılıksız kalmayacak. #buadambaşkanolmayacak

PKK organizasyonunda 29 Ekim kutlaması

Bolulu vatandaşlar böylece Tanju Özcan sayesinde binlerce lira akıtılan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li bir şahsın organizasyonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Milletin parasını terör örgütü sempatizanlarına akıtan CHP'li Tanju Özcan'ın 'milliyetçilik' üzerinden siyaset yürütme çabası ise havada kaldı.

Kaynak: Yeni Şafak

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