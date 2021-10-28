Bankacılık işlemi yapacak olanlar resmi tatillerde eft işlemini nasıl gerçekleştirebileceklerini merak ediyor. Peki, resmi tatillerde eft limiti ne kadar?

29 Ekim EFT yapılıyor mu? Resmi tatillerde EFT yapılır mı?

28 Ekim Perşembe saat 13.00 itibariyle bir buçuk günlük resmi tatil başladı. Resmi tatillerde bankalar kapalı durumda. Eft işlemi yapacak olanlar ise resmi tatillerde bankacılık işlemi yapılıp yapılmadığını araştırıyor. 1 Ocak 2021’den itibaren hayata geçirilen fast sistemiyle bankalar arasında resmi tatiller, mesai saati sonu ve hafta sonlarında EFT işlemi gerçekleşebiliyor. Resmi tatille, hafta sonu ve mesai sonrasında en fazla 1000 liralık fast işlemi uygulanabiliyor.