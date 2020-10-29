29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Valilikte Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Garnizon Komutanı Tank Komando Albay Cavit Nartop'un tebrikleri kabulüyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Kaldırım, yeryüzünde hiçbir millete nasip olmayacak, yüksek seviyelerde donatılmış aziz bir neslin evlatları olduklarını söyledi.

Aziz milletin hep şan ve şerefle bu topraklarda var olduğunu vurgulayan Kaldırım, "Kurtuluş Savaşı'nda ortaya konulan kahramanlık, gerçekten tarihin hiçbir döneminde hiçbir millete nasip olmayacak bir şahlanış, diriliş destanıdır." dedi.

Kaldırım, cumhuriyetin kalben, ilmen, fennen, bedenen yüksek seciyeli nesiller isteyeceğini dile getirerek, "Bize düşen görev, evlatlarımızı en iyi şekilde maneviyatı güçlü, aynı zamanda bedenen sağlıklı ve de ilmen, fennen dünyada, görev aldığı sahada en iyisi olarak yetiştirmektir." ifadesini kullandı.

- Zonguldak

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Atatürk Anıtı önündeki törenle devam etti.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Tutulmaz, vatanın bağımsızlığı, istiklali ve hürriyeti için birçok cephede kahramanca verilen mücadelede, binlerce şehit verilerek kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından cumhuriyetin kurulması ve ilan edilmesinin, tarihin kaydettiği ender ve önemli başarılardan biri olduğunu, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu büyük azim ve inancın eseri olarak doğduğunu belirtti.



Cumhuriyetin, büyük bir erdemin, kararlılığın, azmin, birbirine kenetlenmenin, millet olarak el ele gönül birliğiyle hareket etmenin, hür ve bağımsız yaşamanın adı olduğunu vurgulayan Tutulmaz, cumhuriyetin her türlü gelişmeye, ilerlemeye açık olan bir yönetim şekli, milli birlik, beraberlik ruhu ve anlayışı demek olduğunu ifade etti.



Şiirlerin okunmasının ardından tören, çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

- Düzce

Düzce'de Valilik Meydanı Anıtpark'ta düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende bir konuşma yapan Vali Cevdet Atay, cumhuriyetin 97. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.



Gurur ve mutluluk yaşadıklarını kaydeden Atay, "Devletimiz, Allah'ın izniyle yeryüzü coğrafyasındaki tüm mazlum ve mağdurların ve milletimizin fedakar gayretleri sayesinde kıyamete kadar baki kalacaktır. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz kurulduğu günden bu yana büyümüş ve bugün dünyanın kayda değer devletleri arasına ismini yazdırmış." diye konuştu.

Tören, Valilik bahçesine fidan dikimi, öğrencilerin şiir okuması ve kurumların tören geçidiyle son buldu.

- Bartın

Bartın’da, Valilik önündeki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Sinan Güner, meydanda tebrikleri kabul etti.

Güner, büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletin, cumhuriyetle hızla büyüdüğünü ve özellikle son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirerek dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkelerin arasına girmeyi başardığının söyledi.

Ülkenin eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, siyasetten ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Güner, "Vatan toprağının her karışını kutsal bilen bir milletin evladı olarak bu anlamlı günde, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi rahmetle kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum." dedi.

Törende, protokol tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Valilik binası önünde tebrikleri kabul etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Vali Ümit, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Ümit, bugün Türk milletinin üzerine düşen görevlerden bahsederek, "Görevimiz, her türlü fikri ve siyasi farklılıkları, günlük kısır çekişmeleri ve basit menfaat ilişkilerini bir tarafa bırakmak, birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin, milletimizin, onun kurumlarının ve temsilcilerinin yanında olmak, 2023 hedeflerini, 2053 ve 2071 vizyonlarını yakalamak için var gücümüzle çalışmak, tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize, milli ve manevi değerlerimize onurla ve gururla sahip çıkmaktır." diye konuştu.

Bolu'da düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarının araçları 29 Ekim Cumhuriyet konvoyu oluşturdu.

- Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Valilik binası önünde düzenlenen törenle tebrikleri kabul etti.



Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Alper Yeniel, vali yardımcıları, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından zeybek gösterisi sunuldu ve şiirler okundu.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir. Aziz Türk milleti 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahalesinin olmayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.

Program, şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sonra erdi.



Daha sonra protokol üyeleri, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Kur'an-ı Kerim okunarak duaların edildiği ziyarette, Vali Yavuz ile protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

- Karabük

Kent Meydanı'nda düzenlenen tören, Karabük Valisi Fuat Gürel'in tebrikleri kabulüyle başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Vali Gürel, başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitleri yad ettiğini, kahraman gazileri minnetle selamladığını, herkesin bayramını kutladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, çeşitli spor ve halk oyunları gösterisi sunuldu, kahramanlık türkülerinin yer aldığı konser düzenlendi.

Vali Gürel, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, gaziler ve diğer protokol üyeleri, bayraklar ve Atatürk resimleriyle donatılmış üstü açık "Cumhuriyet Otobüsü" ile sokaklarda marşlar eşliğinde tur attı.