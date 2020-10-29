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Aktüel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Aktüel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:43:22 -
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

BATMAN/ELAZIĞ/BİNGÖL (AA) - Batman, Elazığ ve Bingöl'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Batman'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in tebrikleri kabulü ile devam etti.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi yine mazlumların savunucusu, hakkı ve hakikati ön planda tutan bir medeniyeti temsil ettiğini söyledi.

Türkiye'nin gün geçtikçe ve güçlendikçe bu vasfını daha da güçlü şekilde ortaya koyacağını dile getiren Şahin, milletin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajının okunmasıyla sona erdi.

Törene, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, Batman Üniversitesi Rektörü Aydın Durmuş, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Elazığ

Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Elazığ Belediyesi mehteran takımının sunduğu gösterinin ardından konuşan Vali Erkaya Yırık, çok anlamlı günde millet olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık, övünç ve gurur günü olduğunu vurgulayan Yırık, şunları kaydetti:

"Bugün millet olarak istiklal ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaşmasının ardından Cumhuriyetimizin 97'nci kuruluş yıl dönümü. Bugün yalnızca Cumhuriyetin ilanı değil, aynı zamanda Türk milletinin yeniden doğuşu ve simgesidir."

Çeşitli gösterilerin sunulduğu program, resmigeçit ile sona erdi.

Törende, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı.

- Bingöl

Bingöl'de, Hükümet Konağı Meydanında gerçekleştirilen törene, Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ercan Aygündüz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Ekinci, törende tebrikleri kabul etti.


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