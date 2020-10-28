29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GAZİANTEP/ŞANLIURFA/MALATYA/KAHRAMANMARAŞ/ADIYAMAN/KİLİS (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da yeni Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen törende Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Protokol üyeleri daha sonra şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Kentteki etkinlikler yarın da devam edecek.

- Malatya

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki törende Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyetin ilanının 97'inci yıldönümünün mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını bildiren Vali Baruş, Anıt Şeref Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin ilanından itibaren bağımsızlık ve kalkınma yolunda yek vücut olan aziz milletimiz savaş meydanlarında kazandığı zaferleri sosyal ve iktisadi alanlara taşımak için önderliğinizde büyük bir mücadeleye girişmiştir. Uzun harp yıllarının mecalsiz bıraktığı Anadolu halkı, cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren ortaya koyduğu güçlü irade ve çalışma azmi ile dünyanın sömürge altında yaşayan milletlerine rehber olmuştur."

Törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Atatürk Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Canbulat, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunululdu, İstiklal Marşı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Ayrıca günün anlam ve önemine binaen Kahramanmaraş Kalesi'nden top atışı gerçekleştirildi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.