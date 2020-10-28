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Aktüel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Aktüel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:49:22 -
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

İSTANBUL (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Cumhuriyet'in in ilanının 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törende, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Aksu, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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