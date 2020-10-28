29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrencilerin katıldığı törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.



Törenin ardından Vali Günaydın Erciyes Dağı'ndaki fidan dikim etkinliğine katıldı.

Günaydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle andıklarını söyledi.



Erciyes'in orman varlığının artırılması için "Yol kenarı ağaçlandırma projesi" yapıldığını belirten Günaydın, bu kapsamda 132 bin fidan dikildiğini ifade etti.



Bölgeye bugüne dek yaklaşık 4 milyon fidan dikildiğini hatırlatan Günaydın, 2020 yılı sonu itibarıyla Erciyes'teki ağaç varlığını 5 milyona çıkartacaklarını anlattı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise ağaç dikme kampanyasını sürdürdüklerini ve Erciyes'i ağaçlandırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.



Tuğgeneral Aziz Adalı da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutlandığını kaydetti.

- Niğde

Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir Atatürk Anıtına çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.



Programa, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan'ın yanı sıra kamu kurumlarının müdürleri katıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelen sunma törenine, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, bazı siyasi partilerin il başkanları, kamu kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından meydanda "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

- Yozgat

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve bazı siyasi partilerin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, daire müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Nevşehir

Nevşehir Valiliği önündeki törende, Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Rasim Arı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene, Vali Yardımcıları Kağan Mekan Çeviren ile Hasan Erkal, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Ardından protokol üyeleri, Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı yağlı boya resim sergisinin açılışını yaptı.



Öğretici ve kursiyerlerin hazırladıkları yağlı boya eserleri inceleyen Vali İbrahim Akın ve beraberindekiler, eser sahiplerinden bilgiler aldı.



Vali Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle andıklarını söyledi.



Ülkenin dört bir yandan düşmanlar tarafından işgal edildiği bir dönemde, Atatürk'ün başlattığı mücadelenin, milletin azim ve kararlılığı sayesinde başarıyla sonuçlanarak, 29 Ekim tarihinde Cumhuriyetin ilan edildiğini vurgulayan Akın, "Cumhuriyetin kazanımları sayesinde devletimiz çok önemli mesafeler elde etmiştir. Önemli gelişmeler göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Bugün ise çelenk koyma töreninin ardından yağlı boya resim sergisini ziyaret ettik. Serginin açılması ve eserlerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise tüm vatandaşların bayramını kutladığını aktardı.

- Sivas

Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Ayhan şeref defterini imzaladı.

Törene, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun yanı sıra il protokolü, askeri erkan, gaziler ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.



Vali Ayhan ve beraberindekiler, daha sonra Atatürk Kongre Binası bahçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl ve Kültür Müdürlüğünce düzenlenen Atatürk'ün 40 fotoğrafının bulunduğu "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu serginin açılışını gerçekleştirdi.



