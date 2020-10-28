29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ARTVİN (AA) - Artvin, Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Rize'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Artvin Valiliği önünde düzenlenen törende, Valilik, İl Garnizon Komutanlığı ve Artvin Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Törene, Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen tören sonrası Vali Doruk, kutlamalara katılan 89 yaşındaki Kore gazisi Ahmet Sezgin'le bir süre sohbet etti.

- Giresun

Valilik önünde düzenlenen törende, Giresun Valisi Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören tamamlandı.

Törene, Giresun Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

- Ordu

Altınordu ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından anıta çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bitti.

- Trabzon

Valilik önünde düzenlenen törende, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Erdem Canbolat tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

- Gümüşhane

Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek, İl Emniyet Müdürü Celal Taşçı, kent protokolü ve şehit yakınları da katıldı.

- Bayburt

Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.



Törene, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Rize

Valilik önünde düzenlenen tören, Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilen törene, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adem Amaç, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Vali Yardımcısı Bayram Sağır, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



