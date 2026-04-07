29 anlaşma imzalandı! Cezayir ile Moritanya arasında yeni dönem

Cezayir ile Moritanya arasındaki ilişkiler, başkent Cezayir’de düzenlenen Yüksek Ortak Komite toplantısının ardından yeni bir aşamaya geçti.

Tercihli Ticaret Anlaşması

Cezayir-Moritanya Yüksek Ortak Komitesi’nin 20. dönem toplantısı Cezayir'in başkenti Cezayir'de düzenlendi. Toplantı sonunda Cezayir Başbakanı Seyfi Garib ve Moritanya Başbakanı Mokhtar Ould Djay'in katıldığı imza töreninde iki ülke arasında çeşitli alanlarda 29 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı ilgili heyetlerce imzalandı. İki ülke ayrıca 20 kalem öncelikli ürünü kapsayan Tercihli Ticaret Anlaşması imzalamak üzere müzakerelerin başlatıldığını duyurdu.

Cezayir ve Moritanya başbakanları, iki halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde işbirliği programlarını geliştirme ve alanlarını çeşitlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.İmzalanan işbirliği anlaşmaları ekonomi, enerji, eğitim ve bilimsel araştırma gibi temel sektörlerin yanı sıra spor, ulaşım, iletişim, güvenlik, tarım, sağlık ve İslami bankacılık gibi birçok sektörü kapsıyor.

Ayrıca ticaret odaları, yükseköğretim kurumları, spor enstitüleri ve ulusal bilimsel araştırma ajansları, ulaştırma, gençlik, kültür, tarım, sanayi ve enerji bakanlıkları arasında da işbirliği anlaşmaları imzalandı.