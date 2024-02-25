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Yerel 288 kaçak göçmen daha yakalandı
Yerel

288 kaçak göçmen daha yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-25 16:15:00 -
288 kaçak göçmen daha yakalandı

Edirne'de son bir hafta içinde 288 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 288 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezi ve ilçelerde son bir haftada yaptıkları denetimlerde 288 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, bir araca el konuldu.
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