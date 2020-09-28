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İSLAM 28.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-09-28 07:14:00 -
28.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُون     فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُون     وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاٰيَاتِنَا وَلِقَٓائِ الْاٰخِرَةِ فَاُو۬لٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Yine kıyamet koptuğunda, işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar."

"İman edip dünya ve âhirete yararlı işler yapanlar güzel bir bahçede ağırlanırlar."

"İnkâr edenlere, âyetlerimizi ve âhiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içine bırakılırlar."

 (Rûm Suresi - 14-15-16)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Dünya hayatında sınav ortamının icaplarından olmak üzere müminler ve inkârcılar bir arada yaşarlarken, mahşer günü bu birliktelik sona erecek, iman edip Allah’ın hoşnutluğuna uygun yararlı işler yapanlar Allah katında itibarlı bir mevki kazanmanın ve cennet nimetlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayacaklar, inkâr edip ilâhî bildirimleri yalan saymayı inatla sürdürenler ise âhiret azabı ile baş başa bırakılacaklardır.

14. âyetin “insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar” diye çevrilen kısmı, müminlerin görecekleri muamele açısından kâfirlerden ayırt edileceği veya müminlerin bir daha bir araya gelmemek üzere kâfirlerden ayrılacakları şeklinde de açıklanmıştır (İbn Atıyye, IV, 331). 15. âyetin “güzel bir bahçede” şeklinde tercüme edilen kısmıyla genellikle cennetin kastedildiği kabul edilmektedir. Bu âyetin “ağırlanırlar” şeklinde çevirdiğimiz kısmına “sevindirilirler, nimetlere mazhar kılınırlar, kendilerine iyi muamele yapılır, ikramda bulunulur” anlamları da verilmiştir (Şevkânî, IV, 250-251).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Yüce Allah kıyamet gününde ateş ehlinin en hafif azâblısına hitaben:

'Eğer dünya her şeyiyle senin olsaydı, şu azaptan kurtulmak için fidye olarak verir miydin?'

diye soracak. Adam, 'Evet fidye verirdim.' diyecek. Bunun üzerine Yüce Allah:

'Sen Âdem'in sulbünde iken ben senden bundan daha kolay olanını istemiştim: Bana hiçbir şeyi ortak kılmamanı istemiştim. Fakat sen bana ortak kılmaya devam edip durdun.' buyuracaktır.”

(Buhari, Rikak 51)

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