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İSLAM 28.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-02-28 07:41:00 -
28.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰىۘ     فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُو۫لٰى۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki?"

"Âhiret de Allah’ındır, dünya da."

 (Necm Suresi, 24-25)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ: 

Âyette de insanın temenni ettiği, kendi kafasında kurduğu her şeyin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı, “Şu varlıklar bana şefaatçi olur” diyerek putlardan veya daha başka sıradan varlıklardan ebedî kurtuluşu için şefaat ve yardım beklemesinin, kendini bu tür boş inançlara kaptırmasının saçmalığı ve realiteye uymayan kuruntuların kişiyi hayal kırıklığına ve hüsrana uğratacağı hatırlatılmaktadır.

Ardından gerek âhiretin gerekse dünyanın Allah’ın iradesine bağlı olduğuna, şefaat konusunun da bu iradeden bağımsız düşünülemeyeceğine dikkat çekilmektedir.

Taberî, 24. âyette geçen “insan” kelimesiyle Hz. Muhammed’in kastedildiği, bu ve müteakip âyette, ona verilen yüce mertebenin kendi arzu ve temennisine dayalı olmayıp Allah’ın lutfu olduğuna işaret edildiği yorumunu yapmıştır (XXVII, 62). Ancak İbn Atıyye’ye göre ifade bunu kapsayacak bir genellik taşısa da âyetlerden böyle bir anlam çıkarmayı gerektiren bir sebep yoktur (V, 202; şefaat hakkında bilgi için bk. Bakara 2/48, 255).



ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Güvenilirliği olmayanın kâmil imânı yoktur; ahdine sadakati olmayanın dine kamil bağlılığı yoktur.”

 (Feyzü’l-Kadir, VI/381, No: 9704)

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