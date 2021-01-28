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İSLAM 28.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-01-28 08:02:00 -
28.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَف۪يهَا نُع۪يدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Sizi ondan (topraktan) yarattık, yine ona döndüreceğiz ve sonra oradan bir defa daha çıkaracağız."

 (Tâhâ Suresi - 55)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ:

Âyette Kur’an’ın değişik vesilelerle dikkat çektiği bir hususa, insanın topraktan geldiği yine oraya döndürüleceği, sonra da oradan tekrar hayata kavuşturulacağı yani öldükten sonra diriltileceği gerçeği hatırlatılmaktadır. Bazı kimselerce reenkarnasyon iddiasını güçlendirmek için bu ve benzeri âyetlerden de destek alınmaya çalışılmaktadır. Ancak bu isabetli değildir (bu konuda bk. Bakara 2/28)

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Allah bir kuluna hayır murad etti mi, onun cezasını tacil edip dünyada verir; bir kulu hakkında da kötülük murad   etti mi onun günahlarını tutar, kıyamet günü cezasını verir."

(Tirmizi, Zühd 56, (2396)

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