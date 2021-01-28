28.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَف۪يهَا نُع۪يدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Sizi ondan (topraktan) yarattık, yine ona döndüreceğiz ve sonra oradan bir defa daha çıkaracağız."

(Tâhâ Suresi - 55) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Âyette Kur’an’ın değişik vesilelerle dikkat çektiği bir hususa, insanın topraktan geldiği yine oraya döndürüleceği, sonra da oradan tekrar hayata kavuşturulacağı yani öldükten sonra diriltileceği gerçeği hatırlatılmaktadır. Bazı kimselerce reenkarnasyon iddiasını güçlendirmek için bu ve benzeri âyetlerden de destek alınmaya çalışılmaktadır. Ancak bu isabetli değildir (bu konuda bk. Bakara 2/28)

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Allah bir kuluna hayır murad etti mi, onun cezasını tacil edip dünyada verir; bir kulu hakkında da kötülük murad etti mi onun günahlarını tutar, kıyamet günü cezasını verir."



(Tirmizi, Zühd 56, (2396)