LGS’nin ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Öğrenciler, sınavda aldıkları puanla hangi okullara yerleşebileceklerini merak ediyor. Peki, 280 puanla Anadolu Lisesi’ne yerleşilir mi?

280 puanla hangi liseye yerleşilir? Anadolu Lisesi’ne girmek için kaç puan lazım?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Açıklanan tabloyla öğrenciler aldıkları puan ve yüzdelik dilimlerle hangi okullara girebileceklerini hesaplayabilir.

OKULLARIN YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Yüzdelik dilim nedir?

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına 100 sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.