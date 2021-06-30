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Eğitim 280 puanla hangi liseye yerleşilir? Anadolu Lisesi’ne girmek için kaç puan lazım?
Eğitim

280 puanla hangi liseye yerleşilir? Anadolu Lisesi’ne girmek için kaç puan lazım?

2021 LGS 280 ve üstü puanla hangi okullara girilir? 8.sınıf öğrencileri 6 Haziran Pazar günü LGS’ye girdi. Merakla beklenen sonuçlar açıkladı. Sonuçların ardından gözler okulların puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrildi. Peki, 280 puan alan hangi okula girebilir? LGS’den 280 puan alan Anadolu Lisesi’ne girebilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-30 12:04:00 -
280 puanla hangi liseye yerleşilir? Anadolu Lisesi’ne girmek için kaç puan lazım?

LGS’nin ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Öğrenciler, sınavda aldıkları puanla hangi okullara yerleşebileceklerini merak ediyor. Peki, 280 puanla Anadolu Lisesi’ne yerleşilir mi?

280 puanla hangi liseye yerleşilir? Anadolu Lisesi’ne girmek için kaç puan lazım?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.  Açıklanan tabloyla öğrenciler aldıkları puan ve yüzdelik dilimlerle hangi okullara girebileceklerini hesaplayabilir.

OKULLARIN YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL İÇİN TIKLAYINIZ

Yüzdelik dilim nedir?

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına 100 sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

LGS’den düşük puan alan liseye nasıl yerleşecek? Düşük puan alanlar liseye yerleşecek mi?
LGS’den düşük puan alan liseye nasıl yerleşecek? Düşük puan alanlar liseye yerleşecek mi?

Eğitim

LGS’den düşük puan alan liseye nasıl yerleşecek? Düşük puan alanlar liseye yerleşecek mi?

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