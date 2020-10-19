28 yıllık esaret bitti

Azeri basınında yer alan haberlere göre Dağlık Karabağ’ın en önemli kentlerinden biri olan Fuzuli ve 7 köyünün kurtarılması sonrası bölgeyi kontrol altına alan Azerbaycanlı askerler, bir binanın bodrum katında insanlık dramıyla karşılaştı. Ermenilerin saldırısıyla 1992’de başlayan Karabağ Savaşı’nda 18 yaşındayken kaybolan Azerbaycanlı İmran Şamhalov, önceki gün 28 yıl sonra kurtarılan Fuzuli şehrinde bir evin bodrum katında zincirli halde bulundu.



Azeri gazeteci paylaştı



Azerbaycanlı gazeteci Hatice İsmail, Fuzuli’de bodrum katında zincirli bulunan Şamhalov’la ilgili olarak sosyal medyadan, “Bu ne dehşetli kaderdir! 28 yıldır kayıp olan İmran Şamhalov’un kurtarılmış Fuzuli’de bir bodrum katında zincirlenmiş olarak bulunduğu bildirildi. 1992’de Karabağ’da savaşa girdi ve kayboldu. Ailesi öldü ve kız kardeşleri var. Şimdi önleyici ve tıbbi tedbirler için Bakü’de olduğu söyleniyor. Akrabalarıyla yarın görüşeceklerini söylediler. Bu ateşkes ne dehşetleri saklamış” yorumunu yaptı.