28 yıldır kayıp olan Azerbaycan askeri bakın nasıl bulundu!

Azerbaycan Türkü gazeteci Ceyhun Aşirov, yürekleri dağlayan bir bilgi paylaştı. Aşirov, 1992 yılında Karabağ Savaşı'nda henüz 18 yaşındayken kaybolan Şamhalov İmran isimli Azerbaycan Türkü'nün, bugün ele geçirilen Füzuli şehrinde bir binanın bodrumunda zincirlenmiş şekilde bulunduğunu aktardı.

Şu an 46 yaşında olan İmran, tam 28 sene Ermenilerin elinde esir olarak kaldı.Ceyhun Aşirov'un paylaşımı şöyle:

Bugün Ermenistan'dan kurtarılan #Füzuli Rayonun'da 27 senedir kayıp olan Azerbaycan Vatandşı Şamhalov İmran ayakları bağlı şekilde bulundu. Şamhalov 1992'de 1.Karabağ savaşına katılmış ve o günden sonra kayıp olarak kayde geçmişti.