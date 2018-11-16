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28 yaşında A-Takımın başına getirildi

Afganistan'da Otto Pfister yerine teknik direktörlük görevine getirilen 28 yaşındaki Anoush Dastgir, performansıyla büyük beğeni topluyor.

16 Kasım 2018 Cuma 23:20
28 yaşında A-Takımın başına getirildi

Afganistan Futbol Federasyonu tarafından henüz 28 yaşında A milli takımın başına getirilen Anoush Dastgir, büyük bir gurur yaşıyor.

Afganistan’ın kuzeyindeki Cebel Sirac kentinde 27 Kasım 1989 tarihinde doğan ve babasının siyasi mülteci olması nedeniyle Pakistan ile Hindistan’da büyüyen Anoush Dastgir, genç yaşta ailesiyle birlikte Hollanda’ya sığınmacı olarak yerleşti.

Grave şehrinde 14 yaşındayken amatör GVV 57 takımında futbola başlayan Dastgir, Hollanda’da çeşitli takımlarda profesyonel olarak oynadı. Avrupa’da Afganlı genç oyunculardan oluşan takımlar arasında yapılan özel turnuva sayesinde Afganistan Milli Takımı’na seçilen Dastgir, 2015 ve 2016 yıllarında ülkesinin formasını terletti.

Tacikistan maçında takımın başına geçti

Dastgir, 2016 yılındaki Asya Kupası elemelerinde Tacikistan’la oynanacak karşılaşmadan birkaç gün önce Hırvat teknik direktör Petar Segrt’in görevine son verilmesi üzerine, Afganistan Futbol Federasyonunun teklifiyle, karşılaşmaya teknik direktör olarak çıktı.

Karşılaşmayı 1-0 kaybetmelerine karşın takımın iyi futbolundan etkilenen federasyon yetkilileri, sakatlıktan dolayı aktif futbolu bırakan Dastgir’i yeni teknik direktör Alman Otto Pfister’in yardımcılığına getirdi.

Pfister’in sözleşmesinin yenilenmemesi sonrası 12 Temmuz 2018’de Afganistan A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirilen Dastgir, oldukça genç bir yaşta ülkesine bu seviyede hizmet etme imkanı yakaladı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 23:20
  1. Afganistan
  2. Anoush Dastgir

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