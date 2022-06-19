28 Şubat'taki 'Müslüman avı' yeniden hortlatıldı! 'Terörle mücadele'den KYK yurduna şafak vakti skandal baskın!

14 Haziran günü saat 06:00’da, Aksaray KYK erkek yurduna baskın düzenleyen TEM ekipleri, Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğrenim gören Halil Yılmaz’ı gözaltına aldı.

Beraat eden İBDA'ya "terör örgütü" damgası

Sosyal medyada, Salih Mirzabeyoğlu ile alakalı yaptığı paylaşımlar sebebiyle “İBDA-C terör örgütü ile bağlantılı olduğu” iddiasıyla gözaltına alınan Yılmaz’ın cep telefonuna, bilgisayarına ve flaş bellek’ine el konuldu.

Halil Yılmaz, birkaç saat gözaltında tutulduktan sonra sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla alakalı olarak savcılık tarafından ifadesi alındı. İfadesinin alınmasının ardından ise serbest bırakıldı.

"Salih Mirzabeyoğlu İBDA-C davasından beraat etmiştir, terör örgütü değildir"

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği soruşturma kapsamında Halil Yılmaz’a, Salih Mirzabeyoğlu, eserleri ve İbda fikriyatı ile alakalı yapmış olduğu paylaşımlar soruldu. Yılmaz ifadesinde, “Salih Mirzabeyoğlu İBDA-C davasından beraat etmiştir. Bildiğim kadarıyla bu bir terör örgütü değildir. Salih Mirzabeyoğlu’nun kitaplarını okuyorum.” dedi.

İslami paylaşımlar yapmış

Savcılığın TEM’den istediği sosyal medya araştırmasında ise, Halil Yılmaz’ın Baran dergisinin twitter hesabından paylaştığı haberleri paylaşmasının yer alması dikkat çekti. Yılmaz’ın Baran’dan paylaştığı “Batıcı emperyalist zihniyete karşı her sahada İslâmî taarruz”, “Protestoları düzenleyen öğrenciler, İsar Öğrenci Topluluğu’nun açıklamasına sert tepki gösterdi”, “Aksaray Üniversitesi öğrencileri, DEÜ İlahiyat görevlisi Cihad Kısa’ya tepki için bir basın açıklaması gerçekleştirdi.” haberlerinin yanı sıra, Dailyİslamist isimli twitter hesabından yaptığı paylaşımlara da yer verildi.

Yargıtay'ın kararını tanımadılar! Beraat eden Salih Mirzabeyoğlu için "İBDA-C terör örgütü kurucusu" ifadesi kullanıldı

Tutanakta Salih Mirzabeyoğlu'ndan bahsedilirken "İBDA-C terör örgütü kurucusu" ifadesinin kullanılması dikkat çekti. İBDA-C davasından beraat eden, beraat kararı Yargıtayca onaylanan Mirzabeyoğlu için, “Salih Mirzabeyoğlu (İBDA-C terör örgütü kurucusu)” ifadesini kullanmak “MAHKEMENİN DE YARGITAY’IN DA KARARINI KABUL ETMİYORUM!” demektir!

Kaynak: Baran Dergisi