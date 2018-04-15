28 Şubat'ın sivil uzantılarından hesap sorulmalı!

RESUL EKREM ŞAHAN

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 28 Şubat Postmodern Darbesi’ne ilişkin davada alınan tarihi kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arslan, “28 Şubat davasındaki tarihi kararı çok önemli ve olumlu buluyoruz ancak bu kararın eksik ve yetersiz olduğuna inanıyoruz. Çünkü 28 Şubat’ta emek hareketinin önü kesilmiş, baskı ve korkularla, görevlendirmelerle, sivil ve demokratik refleksler zayıflatılmıştır. Verilen kararda 21 sanık hakkında müebbet hapis çıkması çok önemli bir karardır. Ülkemizi derinden etkileyen 28 Şubat döneminde ülkemizde post modern darbe yapanların yargı önünde müebbet hapis cezası almaları adalete olan inancımızı daha da güçlendirmiştir. 12 Eylül ile 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışanlar hakkında da benzer kararların çıkması, darbe heveslilerine karşı vurulan büyük bir tokattır” diye konuştu.

Arslan, “Diğer taraftan, 28 Şubat Post Modern Darbesi’nin, medya, iş dünyası, sivil bürokrasi ve yargı ayağından da hukuk önünde hesap sorulmasını beklemekteyiz. Bu, 28 Şubat sürecinin bütün boyutlarıyla hesaplaşılmasının bir gereğidir. O dönem kamuoyunda ‘Beşli Çete’ olarak adlandırılan ve halkın oyları ile seçilmiş olan Meşru Hükümeti yıpratmaya çalışan örgütlerin süreçteki rolleri yargı tarafından hala sorgulanmamıştır. ‘Beşli Çete’ olayında ‘Çete’ boyutunun hukuk önüne hala getirilememesi büyük bir eksikliktir” görüşünü dile getirdi.