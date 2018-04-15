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28 Şubat'ın sivil uzantılarından hesap sorulmalı!

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 28 Şubat Postmodern Darbesi’ne ilişkin davada alınan tarihi kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

15 Nisan 2018 Pazar 15:31
28 Şubat'ın sivil uzantılarından hesap sorulmalı!

RESUL EKREM ŞAHAN

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 28 Şubat Postmodern Darbesi’ne ilişkin davada alınan tarihi kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arslan, “28 Şubat davasındaki tarihi kararı çok önemli  ve olumlu buluyoruz ancak bu kararın eksik ve yetersiz olduğuna inanıyoruz. Çünkü 28 Şubat’ta emek hareketinin önü kesilmiş, baskı ve korkularla, görevlendirmelerle, sivil ve demokratik refleksler zayıflatılmıştır. Verilen kararda 21 sanık hakkında müebbet hapis çıkması çok önemli  bir karardır. Ülkemizi derinden etkileyen 28 Şubat döneminde ülkemizde post modern darbe yapanların yargı önünde müebbet hapis cezası almaları adalete olan inancımızı daha da güçlendirmiştir. 12 Eylül ile 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışanlar hakkında da benzer kararların çıkması, darbe heveslilerine karşı vurulan büyük bir tokattır” diye konuştu.

Arslan, “Diğer taraftan, 28 Şubat Post Modern Darbesi’nin, medya, iş dünyası, sivil bürokrasi ve yargı ayağından da hukuk önünde hesap sorulmasını beklemekteyiz. Bu, 28 Şubat sürecinin bütün boyutlarıyla hesaplaşılmasının bir gereğidir. O dönem kamuoyunda ‘Beşli Çete’ olarak adlandırılan ve halkın oyları ile seçilmiş olan Meşru Hükümeti yıpratmaya çalışan örgütlerin süreçteki rolleri yargı tarafından hala sorgulanmamıştır. ‘Beşli Çete’ olayında ‘Çete’ boyutunun hukuk önüne hala getirilememesi büyük bir eksikliktir” görüşünü dile getirdi.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 15:31
  1. RESUL EKREM ŞAHAN
  2. Mahmut Arslan
  3. 28 Şubat

YORUM YAZ

  • AlparslanAlparslan22 sa önce
    28 subatin yargilanacak neyi kaldi da yargilayacaksiniz. ya sizler neyin pesindesiniz ALLAH askina. Bir avuc azgin azinligin direktifleri dogrultusunda mahkeme yaptiniz ve sozde muebbet cezasi verip serbest braktiniz ve adeta akladiniz. Neyin pesindesiniz siz ??? Saka misiniz yoksa hasta misiniz ??? 28 subatcilar sizlere zulum etmedi mazlum muslumanlara ve kimsesiz basörtulu bacilarimiza zulum ettiler. Bizlerin ve bu milletin adina kimseyi yargilama hakkiniz yok yada yargilama isteginde bulunamazsiniz. Adi musluman azginlara zulum edilmedi gariplere zulum edildi. Adalet piyesi oynamak istiyorsaniz bu millet yutmadi bu cirkin 28 subat mahkeme oyununu. Susun ve inlerunize cekilin 28 subati ne animsayin nede agziniza alin. 28 subatin asker ayagina ne yaptiniz da sivil ayagina ne yapacaksiniz. Daha fazla yagcilik ve yalakalik yapmayin yeter !!!
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