28 Şubat'ın medya tetikçilerinden Ertuğrul Özkök işbaşında! Ahlaksızlık diz boyu...

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35 yıl çalıştığı Hürriyet'ten geçtiğimiz Kasım ayında kovulan 28 Şubat darbesinin medya tetikçilerinden Ertuğrul Özkök, eşine gönderme yaparak "Tansu'ya Mektuplar" başlığı ile kaleme aldığı köşe yazılarında ahlasız tarzını sürdürüyor.

Özkök, son yazısında, alkollü mekanlara ilişkin "araştırma sonuçları" olduğunu öne sürdüğü verileri aktardı. "Bugün birçok restoran ve barda sadece kadınlardan oluşan masaların sayısı her geçen gün artıyor." diyen Özkök, gençliği "ahlak dışı" yaşam tarzına özendirdiği yazısında, "Kız kıza yemek yemek ve eğlence kavramı sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada giderek daha belirgin bir eğlenme ve birliktelik kültürüne dönüşüyor. Barda son durum; kadın sayısı erkek sayısını 10 puan geçti." ifadelerini kullandı.

Özkök, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Bazı restoranlarda sırf kadın rezervasyonların oranında şaşırtıcı bir gelişme var. En çarpıcısı da şu: Barda eğlenen kadın oranı erkek oranını geçmiş.

Bardaki kadın oranı erkekten 10 puan fazla

Bardakilerin yüzde 55’i kadın ve yaş ortalaması 28. Bardaki erkeğin yaş ortalaması ise 33. Yani cinsiyet dengesi tersine dönüyor. Kadınlar barı daha çok seviyor.

Bu bize kadınla ilgili yeni bir 21’inci yüzyıl gerçeğini çok iyi anlatıyor.

'Kendini dindar olarak tarif edenler yüzde 24'e gerilemiş'

Bir araştırma şirketinin ortaya attığı verilerden çok etkilendiği anlaşılan Ertuğrul Özkök, şunları yazdı:

Son 10 yılda kendini “modern hayat tarzına sahip” tarif eden insanların oranı, “dindar” olarak tarif edenleri geçmiş.

Kendini modern olarak tarif edenlerin oranı 10 yılda yüzde 27’den 31’e çıkmış. Dindar olarak tarif edenler ise yüzde 24’e gerilemiş. Buna karşılık kendini “geleneksel muhafazakâr” olarak görenlerin oranı yüzde 45.

Kendini ateist veya deist olarak tarif edenlerin oranı ise 10 yılda yüzde 2’den yüzde 7’e çıkmış.

Bu gelişmelerin oransal sonuçları, yukarıda rakamlarla verdiğim gibi gastronomi ve eğlence mekânlarında açıkça doğrulanıyor.