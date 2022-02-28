28 Şubat'ın hafızalardan silinmeyen 10 utanç sahnesi
28 Şubat darbesinin yıl dönümünde, postmodern darbenin hafızalardan silinmeyen 10 utanç sahnesi tekrar akıllara geldi.
28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde, Müslümanlara darbeciler ve kuklaları tarafından uygulanan zulümler tekrar akıllara geldi. Özellikle darbenin simgesi haline gelen 10 rezil olay ön plana çıktı.
- Tuğgeneral Osman Özbek, dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'a hacca gittiği için hakaret etti. Özbek, "Ulan p... dinde krallık var mı arkadaşlar? Bana bir söyleyin ya. Adam olan o krala gidip misafir olmaz." dedi.
- İstanbul Üniversitesi öğrencisi Nuray Canan Songür yaka paça okuldan atıldı. Hamile olan Songür, aldığı darbeler nedeniyle bebeğini kaybetti.
- Bursa Nilüfer İmam Hatip Lisesi öğrencisi Dilek Gürgen, polisten kaçarken kamyonun altında kalarak bir bacağını kaybetti.
- İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nur Serter ikna odaları kurdu. Kız öğrencilere psikolojik baskı yaparak başörtülerini açmaya zorladı. Serter, "Başörtülü öğrenciyi büyün öğrencilerin arasında onu rahatsız edecek, rencide edecek biçimde değerlendirsek acaba daha mı iyi olurdu?" şeklinde akılalmaz bir açıklama yaparak kendini savunmaya çalıştı.
- Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Hemşirelik Meslek Yüksekokulu bölüm birincisi Behiye Karadeniz, mezuniyet töreninde darp edilerek dışarı atıldı.
- İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı, başörtülü olduğu gerekçesiyle Bülent Ecevit'in talimatıyla Meclis'ten kovuldu.
- Kanser ve böbrek hastası 71 yaşındaki Medine Bircan, başı açık fotoğrafı olmadığı için tedavi edilmedi.
- Gaziosmanpaşa'da İmam Hatip Lisesi'ndeki kız öğrencilere keskin nişancılar yollandı.
- Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener, "Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak." diyerek darbecilere boyun eğdi.
- Fatih Altaylı isimli gazeteci kisveli provokatör, başörtüsünü savunan kız öğrencilere alenen küfrederek, irin kustuğu bir köşe yazısı kaleme aldı.